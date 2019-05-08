СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-08T09:46:43+03:00

За присвоение чужого имущества женщине грозит до десяти лет тюрьмы. Фото: Нинель ГУСЕВА

Вырученные средства она пустила на погашение своих долгов

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36-летняя жительница Якутска продала квартиру подруги, а деньги потратила на погашение собственных долгов. Сумма ущерба составила 1 млн 150 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2016 году к женщине обратилась землячка и близкая подруга, живущая в Китае. Она попросила продать ее квартиру, а на вырученные деньги купить другую. Предприимчивая женщина реализовала жилплощадь по доверенности, но вырученные деньги потратила на погашение собственных долгов.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. За присвоение чужого имущества в особо крупном размере женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет, сообщает прокуратура республики.

ИСТОЧНИК KP.RU