Жительница Якутска продала квартиру подруги, а деньги потратила
36-летняя жительница Якутска продала квартиру подруги, а деньги потратила на погашение собственных долгов. Сумма ущерба составила 1 млн 150 тысяч рублей.
По версии следствия, в 2016 году к женщине обратилась землячка и близкая подруга, живущая в Китае. Она попросила продать ее квартиру, а на вырученные деньги купить другую. Предприимчивая женщина реализовала жилплощадь по доверенности, но вырученные деньги потратила на погашение собственных долгов.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. За присвоение чужого имущества в особо крупном размере женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет, сообщает прокуратура республики.
ИСТОЧНИК KP.RU