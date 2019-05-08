СЕГОДНЯ 08:04 2019-05-08T10:03:31+03:00

За грабеж 31-летнему мужчине "светит" до 12 лет лишения свободы. Фото: Архив "КП"

В одном из ювелирных салонов Якутска средь бела дня похитили сразу несколько перстней с драгоценными камнями

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Полиция Якутии раскрыла дерзкий грабеж шестилетней давности. В одном из ювелирных салонов столицы республики средь бела дня похитили сразу несколько перстней.

Грабитель пришел в салон в темных очках, представился заместителем гендиректора крупного предприятия и попросил показать мужские перстни с бриллиантами. Мужчина сообщил, что у руководителя предприятия скоро юбилей и он хочет выбрать боссу достойный подарок.

Забыв о правилах продажи ювелирных изделий, сотрудники магазина начали наперебой предлагать ему товар, выставив перед ним сразу несколько очень дорогих перстней общей стоимостью 9 млн рублей. Улучив момент, мужчина схватил их и выбежал из магазина.

Задержать грабителя по «горячим следам» не удалось. Розыск осложнялся тем, что записи с камер видеонаблюдения ничего не дали.

Несколько лет сотрудники якутского угрозыска отрабатывали все возможные версии, и спустя 6 лет им удалось задержать преступника – им оказался 31-летний мужчина. За грабеж ему "светит" до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU