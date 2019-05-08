В Якутске трое пьяных молодчиков пытались вынести из бара кассу с выручкой

СЕГОДНЯ 05:47 2019-05-08T05:47:05+03:00

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В Якутске трое пьяных молодчиков, повздорив с кассиром, попытались вырвать у него из рук кассовый аппарат с деньгами. Попытка успехом не увенчалась, и злоумышленники спешно ретировались.

Работник бара сообщил об инциденте в полицию. Росгвардейцы, получив ориентировку, начали обследовать прилегающую территорию, дворы, улицы и торговые объекты. Вскоре на проспекте Ленина бойцы группы задержания заметили группу молодых людей, подходивших под описание и задержали их.

Грабителями оказались 24-26-летние уроженцы Намского и Чурапчинского районов. Один из них ранее был неоднократно судим.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU