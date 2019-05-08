В Якутске трое пьяных молодчиков пытались вынести из бара кассу с выручкой
В Якутске трое пьяных молодчиков, повздорив с кассиром, попытались вырвать у него из рук кассовый аппарат с деньгами. Попытка успехом не увенчалась, и злоумышленники спешно ретировались.
Работник бара сообщил об инциденте в полицию. Росгвардейцы, получив ориентировку, начали обследовать прилегающую территорию, дворы, улицы и торговые объекты. Вскоре на проспекте Ленина бойцы группы задержания заметили группу молодых людей, подходивших под описание и задержали их.
Грабителями оказались 24-26-летние уроженцы Намского и Чурапчинского районов. Один из них ранее был неоднократно судим.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU