В Якутии заложили первую сваю Вилюйского психоневрологического интерната имени Кэт Марсден

СЕГОДНЯ 03:42 2019-05-08T03:42:27+03:00

В этом году федеральный бюджет выделил на строительство объекта более 264 миллионов рублей.

Интернат на 150 мест должен быть введен в 2021 году

Изменить размер текста: A A

В селе Сосновка заложили первую сваю Вилюйского психоневрологического интерната имени Кэт Марсден. Социальный объект строится в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Строительство современного здания на 150 мест общей площадью почти 5 тысяч квадратных метров должно быть завершено в 2021 году. В этом году федеральный бюджет выделил на строительство объекта более 264 миллионов рублей.

Строительство интерната началось в год его 50-летия, 160-летия со дня рождения Кэт Марсден и 385-летия Вилюйска.

ИСТОЧНИК KP.RU