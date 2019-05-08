2019-05-08T03:42:27+03:00
Общество

В Якутии заложили первую сваю Вилюйского психоневрологического интерната имени Кэт Марсден

Интернат на 150 мест должен быть введен в 2021 году
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
В этом году федеральный бюджет выделил на строительство объекта более 264 миллионов рублей.В этом году федеральный бюджет выделил на строительство объекта более 264 миллионов рублей.
Изменить размер текста:

В селе Сосновка заложили первую сваю Вилюйского психоневрологического интерната имени Кэт Марсден. Социальный объект строится в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Строительство современного здания на 150 мест общей площадью почти 5 тысяч квадратных метров должно быть завершено в 2021 году. В этом году федеральный бюджет выделил на строительство объекта более 264 миллионов рублей.

Строительство интерната началось в год его 50-летия, 160-летия со дня рождения Кэт Марсден и 385-летия Вилюйска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске готовят к капремонту улицу Бестужева-Марлинского
Маловодье осложнит навигацию в Якутии
Сегодня в Якутске пройдет акция «Свеча памяти»
В Москве задержали мошенницу, которая обвела вокруг пальца девять якутян
Фито-чаи, жеребятина и чир: в Якутии разработали единое детское меню
В Якутске лже-полицейский средь бела дня ограбил мужчину
Начался прием заявок в «Якутский стартап-акселератор»
Сегодня в Якутске перекроют улицы
8 детских школ искусств Якутии обеспечат музыкальными инструментами и оборудованием
В родительский день до городского кладбища Якутска будет курсировать автобус
Сезон автозимников в Якутии официально завершен
Шесть ДТП, девять пострадавших: как прошли майские праздники в Якутске
Якутская лучница выиграла три «золота» Кубка Европы
В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной смогут летать по России бесплатно
В Якутске безработный за 2 дня ограбил двух школьников