В Якутске готовят к капремонту улицу Бестужева-Марлинского

СЕГОДНЯ 03:27 2019-05-08T03:27:02+03:00

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В Якутске в усиленном режиме готовят к капремонту улицу Бестужева-Марлинского. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет более километра.

Сегодня специалисты продолжают работы по устройству земляного полотна. Также необходимо обустроить тротуары, водоотводные лотки. Улица останется двухполосной, тротуары будут ограждены. В течение года планируется частичная замена линий наружного освещения.

Ремонт улицы начался в прошлом году. На весь объем работ выделено свыше 60 млн рублей. Из них 4 млн рублей пойдут на благоустройство и озеленение. Открыть обновленную улицу для движения транспорта планируется в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU