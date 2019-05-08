В Якутске готовят к капремонту улицу Бестужева-Марлинского
В Якутске в усиленном режиме готовят к капремонту улицу Бестужева-Марлинского. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет более километра.
Сегодня специалисты продолжают работы по устройству земляного полотна. Также необходимо обустроить тротуары, водоотводные лотки. Улица останется двухполосной, тротуары будут ограждены. В течение года планируется частичная замена линий наружного освещения.
Ремонт улицы начался в прошлом году. На весь объем работ выделено свыше 60 млн рублей. Из них 4 млн рублей пойдут на благоустройство и озеленение. Открыть обновленную улицу для движения транспорта планируется в октябре.
ИСТОЧНИК KP.RU