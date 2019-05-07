Фито-чаи, жеребятина и чир: в Якутии разработали единое детское меню

СЕГОДНЯ 08:16 2019-05-07T08:16:48+03:00

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В Якутии разработали единое меню для детских коллективов. Рацион школьников и воспитанников детсадов должен быть сбалансированным, состоять из качественных и, по возможности, местных продуктов.

Примерные меню для детсадов, школ и летних лагерей разработали сотрудники республиканского Роспотребнадзора, СВФУ, Научно-внедренческого центра оздоровительного питания, Центра программного обеспечения «Статус», Минздрава и Минобразования РС(Я).

Меню составлены с соблюдением физиологических норм суточной потребности в основных пищевых веществах и не содержат продукты, не рекомендованные для питания детей. Для каждой возрастной категории (до 3 лет, с 4 до 7 лет, с 7 до 10 лет, от 11 и старше) и сезона (весенний и осенне-зимний) – свой рацион.

Меню скорректировано с учетом региональных особенностей, традиций и культуры питания народов республики. В рацион включены витаминизированные напитки из местных ягод, фито-чаи, варенье и повидло из местного сырья, молочные продукты, блюда из оленины, жеребятины, чира и муксуна.

ИСТОЧНИК KP.RU