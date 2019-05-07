2019-05-07T06:28:49+03:00
Происшествия

В Якутске лже-полицейский средь бела дня ограбил мужчину

Добычей 30-летнего рецидивиста стали паспорт, сотовый телефон и перстень
Нинель ГУСЕВА
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Архив "КП"
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В Якутске лже-полицейский средь бела дня ограбил мужчину. Потерпевший лишился паспорта, сотового телефона и перстня.

Как выяснилось, поздним вечером на одной из центральных улиц города злоумышленник остановил мужчину, представившись сотрудником полиции, но не показав при этом удостоверения. «Страж порядка» потребовал у потерпевшего паспорт, затем отобрал сотовый телефон, снял с пальца перстень и скрылся.

Оперативники задержали лже-коллегу в кратчайшие сроки. Им оказался неоднократно судимый 30-летний местный житель. При нем был обнаружен похищенный сотовый телефон.

Возбуждено уголовное дело. За грабеж лже-полицейскому грозит лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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