Начался прием заявок в «Якутский стартап-акселератор»
Начался прием заявок на участие в бесплатной программе «Якутский стартап-акселератор». Возможность создать стартап с нуля за 21 день и представить его инвесторам предоставляет всем желающим столичный бизнес-инкубатор.
Акселерация будет проходить в онлайн-формате. Программа включает в себя 25 основных и 19 дополнительных лекций. Вы узнаете, как найти идею, построить каналы продаж, сделать сайт, рассчитать финансовую модель и т.д. В конце каждой лекции нужно будет выполнить задания, получая за них баллы.
Проверять задания будут наставники. Самые перспективные выйдут в финал, а их авторы получат возможность защитить свои проекты перед инвесторами. Также финалисты дадут возможность получить статус резидента и комплекс услуг бизнес-инкубаторов в Якутске и Нерюнгри.
Цель программы – за три года увеличить количество предпринимателей в республике в 10 раз.
Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU