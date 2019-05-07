2019-05-07T06:15:52+03:00
Общество

Начался прием заявок в «Якутский стартап-акселератор»

Начинающим предпринимателям помогут преобразовать свои идеи в реальный бизнес
Нинель ГУСЕВА
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За три недели участники пройдут путь от идеи до запуска проекта, который обычно занимает несколько месяцев.За три недели участники пройдут путь от идеи до запуска проекта, который обычно занимает несколько месяцев.
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Начался прием заявок на участие в бесплатной программе «Якутский стартап-акселератор». Возможность создать стартап с нуля за 21 день и представить его инвесторам предоставляет всем желающим столичный бизнес-инкубатор.

Акселерация будет проходить в онлайн-формате. Программа включает в себя 25 основных и 19 дополнительных лекций. Вы узнаете, как найти идею, построить каналы продаж, сделать сайт, рассчитать финансовую модель и т.д. В конце каждой лекции нужно будет выполнить задания, получая за них баллы.

Проверять задания будут наставники. Самые перспективные выйдут в финал, а их авторы получат возможность защитить свои проекты перед инвесторами. Также финалисты дадут возможность получить статус резидента и комплекс услуг бизнес-инкубаторов в Якутске и Нерюнгри.

Цель программы – за три года увеличить количество предпринимателей в республике в 10 раз.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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