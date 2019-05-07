Сегодня в Якутске перекроют улицы
В столице республики пройдет традиционная молодежная акция «Свеча памяти»
Временное ограничение движения продлится с 19.00 до 00.00 часов.
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Вечером 7 мая в связи с проведением праздничных мероприятий в Якутске перекроют улицы. В рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в столице республики пройдет традиционная молодежная акция «Свеча памяти».
Временное ограничение движения транспортных средств будет организовано для обеспечения безопасности дорожного движения.
С 19.00 до 00.00 часов в Якутске перекроют участок улицы 202 микрорайон от пересечения с улицей Хабарова до 9 корпуса микрорайона.
ИСТОЧНИК KP.RU