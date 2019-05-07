8 детских школ искусств Якутии обеспечат музыкальными инструментами и оборудованием

СЕГОДНЯ 03:21 2019-05-07T03:21:58+03:00

На эти цели будет направлено 44,3 млн рублей

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8 детских школ искусств Якутии обеспечат музыкальными инструментами, учебными материалами и оборудованием. Общая сумма финансирования на эти цели с учетом средств федерального бюджета составит 44 млн 325 тысяч рублей.

Из казны республики на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в текущем году муниципалитетам будет направлено 3,5 млн рублей. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства республики Владимир Солодов.

Деньги получат Детская школа искусств им. А. Созонова Среднеколымского улуса, Детские школы искусств №1 и №2 города Якутска, Черская школа искусств Нижнеколымского района, Детская школа искусств города Нерюнгри, Майинская детская школа искусств им. М.К. Поповой Мегино-Кангаласского улуса, Намская детская школа искусств им. З.П. Винокурова и Детская школа искусств Нюрбинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU