Сезон автозимников в Якутии официально завершен

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-06T11:54:38+03:00

ГИМС призывает водителей не рисковать жизнью и не выезжать на непрочный весенний лёд.

Последней закрылась ледовая переправа через реку Стрекаловка в Жиганском районе

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В Якутии закрылись все ледовые переправы. 6 мая на основании актов освидетельствования была запрещена эксплуатация автозимника муниципального значения «Жиганск – Аэропорт».

Таким образом, на территории республики закрыты все ледовые переправы, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

На водных объектах республики лёд небезопасен, в связи с чем возникают сезонные риски, связанные с провалом автотехники и людей.

ГИМС призывает водителей не рисковать жизнью и не выезжать на непрочный весенний лёд. Любой его участок под весом транспортного средства может внезапно проломиться.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU