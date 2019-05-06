Сезон автозимников в Якутии официально завершен
В Якутии закрылись все ледовые переправы. 6 мая на основании актов освидетельствования была запрещена эксплуатация автозимника муниципального значения «Жиганск – Аэропорт».
Таким образом, на территории республики закрыты все ледовые переправы, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.
На водных объектах республики лёд небезопасен, в связи с чем возникают сезонные риски, связанные с провалом автотехники и людей.
ГИМС призывает водителей не рисковать жизнью и не выезжать на непрочный весенний лёд. Любой его участок под весом транспортного средства может внезапно проломиться.
За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU