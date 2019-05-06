2019-05-06T09:34:45+03:00
Спорт

Якутская лучница выиграла три «золота» Кубка Европы

Степанида Артахинова стала первой в миксе, личном и командном турнирах
Нинель ГУСЕВА
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Якутская лучница Степанида Артахинова в составе сборной России выиграла три «золота» Кубка Европы в миксе, личном и командном турнирах. Соревнования прошли в Италии в городе Олбия с 28 апреля по 5 мая.

Многократная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта РФ Степанида Артахинова триумфально завершила первый этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди лиц с ПОДА, выиграв медали высшей пробы во всех дисциплинах. Якутская лучница уверенно лидировала в личном первенстве, а затем в паре с Баиром Шигаевым (Бурятия) выиграла золотую медаль в миксе. Еще одну победу Артахинова одержала в командном турнире, где она защищала честь сборной России вместе с Нонной Александровой из Хабаровского края и Татьяной Андреевской из Бурятии, сообщает «Спорт Якутии».

3 июня в голландском городе Хортегенбош стартует чемпионат мира, на котором будут разыграны квоты на Паралимпийские игры 2020 года. Решением МОК в следующем году в Токио лучники с ПОДА будут выступать только в парном миксе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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