СЕГОДНЯ 04:12 2019-05-06T04:12:44+03:00

Лена Иванова - одна из авторов основополагающих законов и нормативно-правовых документов в этой области.

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В Якутии приступила к работе уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Лена Иванова. Новый омбудсмен - одна из авторов основополагающих законов и нормативно-правовых документов в этой области.

Аппарату уполномоченного по правам КМНС в Якутии предстоит большая работа по внесению изменений в федеральное законодательство.

Совместно с правительством и Ил Тумэном республики Лена Иванова будет отстаивать, чтобы территории традиционного природопользования не были переданы на федеральный уровень, а оставались в местном ведении. Также предстоит работа по проекту федерального закона об этнологической экспертизе, чтобы при промышленном освоении учитывался наносимый ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU