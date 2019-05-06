В Якутии приступила к работе уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера
В Якутии приступила к работе уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Лена Иванова. Новый омбудсмен - одна из авторов основополагающих законов и нормативно-правовых документов в этой области.
Аппарату уполномоченного по правам КМНС в Якутии предстоит большая работа по внесению изменений в федеральное законодательство.
Совместно с правительством и Ил Тумэном республики Лена Иванова будет отстаивать, чтобы территории традиционного природопользования не были переданы на федеральный уровень, а оставались в местном ведении. Также предстоит работа по проекту федерального закона об этнологической экспертизе, чтобы при промышленном освоении учитывался наносимый ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU