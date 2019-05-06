2019-05-06T04:12:44+03:00
Общество

В Якутии приступила к работе уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера

Аппарату нового омбудсмена предстоит большая работа по внесению изменений в федеральное законодательство.
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Лена Иванова - одна из авторов основополагающих законов и нормативно-правовых документов в этой области.Лена Иванова - одна из авторов основополагающих законов и нормативно-правовых документов в этой области.
Изменить размер текста:

В Якутии приступила к работе уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Лена Иванова. Новый омбудсмен - одна из авторов основополагающих законов и нормативно-правовых документов в этой области.

Аппарату уполномоченного по правам КМНС в Якутии предстоит большая работа по внесению изменений в федеральное законодательство.

Совместно с правительством и Ил Тумэном республики Лена Иванова будет отстаивать, чтобы территории традиционного природопользования не были переданы на федеральный уровень, а оставались в местном ведении. Также предстоит работа по проекту федерального закона об этнологической экспертизе, чтобы при промышленном освоении учитывался наносимый ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шесть ДТП, девять пострадавших: как прошли майские праздники в Якутске
Якутская лучница выиграла три «золота» Кубка Европы
В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной смогут летать по России бесплатно
В Якутске безработный за 2 дня ограбил двух школьников
Нижняя кромка ледохода на Лене находится в 600 км от границ Якутии
За выходные в Якутии оштрафовали пятерых любителей шашлыков
В Якутии начинается сезон охоты на пернатую дичь
Ночью дождь, днем снег: прогноз погоды в Якутске на понедельник, 6 мая
В Якутске пять раз за день горела трава
В Якутии пьяный водитель снегохода сбил двоих детей
На городском кладбище Якутска произошел пожар
В Алданском районе без отопления остаются семь жилых домов
Якутянин Виктор Рассадин взял серебро на турнире по вольной борьбе памяти Али Алиева
В Якутии мужчина погиб под колесами своего трактора
Самолеты малой авиации начали перевозки людей в заречные районы Якутии
Фотофакт: в Мирном прошла буря
Медведь, задравший коров, ликвидирован якутскими охотниками
За сутки в Якутии произошло 15 пожаров
В Якутске в ДТП пострадали два ребёнка
Прогноз погоды в Якутске на завтра, 2 мая
Фильм «Надо мною солнце не садится» выйдет в прокат по республике 8 мая
«Ваш подвиг в сердцах поколений»: в Якутии объявлен Год Великой Победы
В Якутии стартовал республиканский фестиваль «Семья года — 2019»