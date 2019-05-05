В Якутске пять раз за день горела трава

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-05T11:01:30+03:00

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4 мая пожарные Якутска пять раз выезжали на тушение травы. Одно из возгораний огнеборцы ликвидировали на территории школы на ул. Чайковского.

Также горела трава на Вилюйском тракте, улицах Пристанская, К.Уткина и 50 лет Советской Армии. Во всех случаях предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Виновные и ущерб устанавливаются.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101». МЧС республики напоминает: постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU