В Якутии пьяный водитель снегохода сбил двоих детей
У девочек сломаны ноги
Девочки нарушали ПДД, катаясь на велосипедах по проезжей части.Фото: ЯСИА
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В селе Саскылах Анабарского района две девочки пострадали от наезда снегохода под управлением пьяного водителя. У детей сломаны ноги.
Как выяснилось в ходе проверки, водитель снегохода «Yamaha» не справился с управлением и сбил двух девочек, которые пересекали проезжую часть на велосипедах. 30-летний мужчина был пьян.
Воспитанница подготовительной группы детсада и второклассница получили переломы ног. Пострадавшие нарушали ПДД, катаясь на велосипедах по проезжей части. К тому же, у девочек не было шлемов. Родители детей будут привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба МВД республики.
ИСТОЧНИК KP.RU