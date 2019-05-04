2019-05-04T08:35:05+03:00
Происшествия

В Якутии пьяный водитель снегохода сбил двоих детей

У девочек сломаны ноги
Нинель ГУСЕВА
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Девочки нарушали ПДД, катаясь на велосипедах по проезжей части.Девочки нарушали ПДД, катаясь на велосипедах по проезжей части.Фото: ЯСИА
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В селе Саскылах Анабарского района две девочки пострадали от наезда снегохода под управлением пьяного водителя. У детей сломаны ноги.

Как выяснилось в ходе проверки, водитель снегохода «Yamaha» не справился с управлением и сбил двух девочек, которые пересекали проезжую часть на велосипедах. 30-летний мужчина был пьян.

Воспитанница подготовительной группы детсада и второклассница получили переломы ног. Пострадавшие нарушали ПДД, катаясь на велосипедах по проезжей части. К тому же, у девочек не было шлемов. Родители детей будут привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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