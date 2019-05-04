В Алданском районе без отопления остаются семь жилых домов
В Томмоте устраняют последствия обрушения теплотрассы
Централизованное отопление запустят по временной схеме.Фото: ЯСИА
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В городе Томмот Алданского района из-за обрушения теплотрассы без отопления остаются семь жилых домов. В настоящее время ведутся ремонтные работы, электроснабжение не нарушено.
По словам главы Алданского района Северина Позднякова, во всех домах есть печное отопление, у людей есть дрова. Централизованное отопление запустят по временной схеме.
3 мая в Томмоте упали железные опоры сетей теплотрассы, которая находится в ведении «Ассоциации строителей АЯМ». Организация уже приступила к ремонту тепловых сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU