В Алданском районе без отопления остаются семь жилых домов

СЕГОДНЯ 04:52 2019-05-04T04:52:00+03:00

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В городе Томмот Алданского района из-за обрушения теплотрассы без отопления остаются семь жилых домов. В настоящее время ведутся ремонтные работы, электроснабжение не нарушено.

По словам главы Алданского района Северина Позднякова, во всех домах есть печное отопление, у людей есть дрова. Централизованное отопление запустят по временной схеме.

3 мая в Томмоте упали железные опоры сетей теплотрассы, которая находится в ведении «Ассоциации строителей АЯМ». Организация уже приступила к ремонту тепловых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU