Якутянин Виктор Рассадин взял серебро на турнире по вольной борьбе памяти Али Алиева
Всего республику представили четыре борца
-Фото: ЯСИА
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В Каспийске в Дагестане прошел турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева. Якутию представили четыре борца, капитаном стал Виктор Рассадин.
Трое якутян потерпели поражения в первом круге, но Виктор Рассадин уверенно прошел в финал. В финальной схватке якутянин уступил трехкратному победителю Азии, вице-чемпиону мира Баджрангу Пуния из Индии.
ИСТОЧНИК KP.RU