2019-05-03T11:36:00+03:00
Спорт

Якутянин Виктор Рассадин взял серебро на турнире по вольной борьбе памяти Али Алиева

Всего республику представили четыре борца
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В Каспийске в Дагестане прошел турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева. Якутию представили четыре борца, капитаном стал Виктор Рассадин.

Трое якутян потерпели поражения в первом круге, но Виктор Рассадин уверенно прошел в финал. В финальной схватке якутянин уступил трехкратному победителю Азии, вице-чемпиону мира Баджрангу Пуния из Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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