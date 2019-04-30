В Якутске построят Арктический центр искусства и эпоса

СЕГОДНЯ 07:25 2019-04-30T07:25:29+03:00

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К 100-летию образования Якутской АССР в столице республике построят Арктический центр искусства и эпоса. В новое здание переедут Государственная филармония, Театр Олонхо и Саха академический театр им П.А. Ойунского.

По словам главы республики Айсена Николаева, в честь предстоящего 100-летия образования ЯАССР должны быть введены знаковые объекты, которыми будет гордиться не только Якутия и Дальний Восток, но и вся Россия. Одним из них станет Арктический центр искусства и эпоса.

В здании крупнейшего культурного комплекса общей площадью более 30 тысяч квадратных метров будут размещены Государственная филармония, Театр Олонхо и Саха театр.

Глава республики напомнил, что несмотря на все трудности, в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, в Якутске был построен кинотеатр «Центральный». А в кризисные 90-е по инициативе первого президента республики Михаила Николаева был введен Национальный центр медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU