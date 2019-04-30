Осужден пособник террористов, вербовавший сторонников в Якутии

СЕГОДНЯ 06:38 2019-04-30T06:41:15+03:00

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Осужден пособник международной террористической организации, вербовавший сторонников в Якутии. Осенью 2018 года гражданина Киргизии задержали сотрудники ФСБ Якутии и Амурской области.

Приехав в Якутию на заработки, мужчина искал и вербовал сторонников для международной террористической организации. Как сообщает пресс-служба ФСБ республики, для этого убежденный сторонник радикального ислама использовал социальные сети. Мужчина размещал экстремистские материалы на личной странице в сети Интернет, а также распространял в интернет-сообществах различного рода призывы подражать террористам. Доступ для их просмотра и копирования был открыт неограниченному кругу лиц.

Дальневосточный окружный военный суд признал мужчину виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU