Специалисты Минэкологии проверили, как отдыхают жители Якутска

СЕГОДНЯ 03:16 2019-04-30T04:15:19+03:00

Ведомство напоминает, что костры разводить нельзя

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В эти выходные государственные инспекторы Минэкологии Якутии вместе с сотрудниками Якутского лесничества провели патрулирование мест массового отдыха горожан вблизи лесов.

Во время рейдов отдыхающим провели инструктажи по пожарной безопасности и раздали памятки на противопожарную тематику.

Министерство экологии Якутии напоминает жителям и гостям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, просит воздержаться от разведения костров и быть осторожными с открытым огнём в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU