Специалисты Минэкологии проверили, как отдыхают жители Якутска
Ведомство напоминает, что костры разводить нельзя
-
Изменить размер текста:
В эти выходные государственные инспекторы Минэкологии Якутии вместе с сотрудниками Якутского лесничества провели патрулирование мест массового отдыха горожан вблизи лесов.
Во время рейдов отдыхающим провели инструктажи по пожарной безопасности и раздали памятки на противопожарную тематику.
Министерство экологии Якутии напоминает жителям и гостям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, просит воздержаться от разведения костров и быть осторожными с открытым огнём в лесу.
ИСТОЧНИК KP.RU