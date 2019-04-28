2019-04-28T09:33:47+03:00
Общество

Ожидается сильный ветер в Якутии

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 19 м/с
Ольга Донская
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Синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер до 14-19 м/с в ближайшие сутки. Погода ухудшится в окрестностях Якутска, Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Томпонском, Кобяйском районах, а также в Верхоянском, Эвено-Бытантайском и Нерюнгринском районах.

Возможны обрушения слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падение крупных деревьев, ветвей, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов.

Всем службам рекомендовано провести профилактические мероприятия, чтобы природа не повлияла на жизнеобеспечение жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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