Ожидается сильный ветер в Якутии

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-28T09:33:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер до 14-19 м/с в ближайшие сутки. Погода ухудшится в окрестностях Якутска, Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Томпонском, Кобяйском районах, а также в Верхоянском, Эвено-Бытантайском и Нерюнгринском районах.

Возможны обрушения слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падение крупных деревьев, ветвей, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов.

Всем службам рекомендовано провести профилактические мероприятия, чтобы природа не повлияла на жизнеобеспечение жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU