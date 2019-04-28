Ожидается сильный ветер в Якутии
Синоптики прогнозируют порывы ветра до 19 м/с
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Синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер до 14-19 м/с в ближайшие сутки. Погода ухудшится в окрестностях Якутска, Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Томпонском, Кобяйском районах, а также в Верхоянском, Эвено-Бытантайском и Нерюнгринском районах.
Возможны обрушения слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падение крупных деревьев, ветвей, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов.
Всем службам рекомендовано провести профилактические мероприятия, чтобы природа не повлияла на жизнеобеспечение жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU