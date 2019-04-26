В Якутске грабитель дергал ручки дверей, чтобы узнать какая открыта
Невнимательная горожанка лишилась почти 10 тысяч рублей
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Жительница Якутска стала жертвой кражи. Неизвестный мужчина проник в ее дом и стащил кошелек с банковской картой.
Зайдя домой на обед, потерпевшая забыла запереть за собой дверь. По несчастливой случайности злоумышленник ходил по подъезду и наобум дергал ручки двери: вдруг какая открыта. Наткнувшись на дверь женщины, проник в жилье и унес кошелек.
Вором оказался 33-летний уроженец Ленинградской области, который расплачивался в магазинах карточкой потерпевшей и потратил 9 800 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU