В Якутске грабитель дергал ручки дверей, чтобы узнать какая открыта

СЕГОДНЯ 06:16 2019-04-26T06:16:40+03:00

Невнимательная горожанка лишилась почти 10 тысяч рублей

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Жительница Якутска стала жертвой кражи. Неизвестный мужчина проник в ее дом и стащил кошелек с банковской картой.

Зайдя домой на обед, потерпевшая забыла запереть за собой дверь. По несчастливой случайности злоумышленник ходил по подъезду и наобум дергал ручки двери: вдруг какая открыта. Наткнувшись на дверь женщины, проник в жилье и унес кошелек.

Вором оказался 33-летний уроженец Ленинградской области, который расплачивался в магазинах карточкой потерпевшей и потратил 9 800 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU