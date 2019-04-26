Александр Ким-Кимэн снова утвержден на должность председателя Конституционного суда Якутии
Кандидатуру поддержали 59 депутатов
-Фото: ЯСИА
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Александр Ким-Кимэн снова стал председателем Конституционного суда Якутии. Его кандидатуру представил глава республики Айсен Николаев.
Айсен Николаев обратил внимание на то, что кандидат неоднократно избирался народным депутатом Ил Тумэна. Александр Ким-Кимэн был разработчиком многих законодательных инициатив в области государственного устройства, федеративных отношений и местного самоуправления, в том числе на федеральном уровне.
По результатам тайного голосования Ким-Кимэна поддержали 59 депутатов, четверо депутатов выступили против, один – воздержался. Всего голосовали 70 парламентариев.
ИСТОЧНИК KP.RU