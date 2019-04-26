26 уголовных дел по незаконной вырубке леса заведено в Якутии
Ущерб лесного фонда оценивается в 560 тысяч рублей
-Фото: ЯСИА
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В Батагайском лесничестве Якутии двое подозреваемых незаконно вырубили 173 лиственницы для продажи. В том же Верхоянском районе в селе Черюмчэ 29-летний мужчина срубил 252 лиственницы. Аналогичные преступления выявлены и раскрыты в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Верхнеколымском, Нерюнгринском и других районах республики.
Всего незаконно вырубили 320 кубометров леса с общим материальным ущербом в размере свыше 560 000 рублей. Возбуждено 26 уголовных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU