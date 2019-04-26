Ушли, но пообещали вернуться: вымогатели забрали 50 тысяч рублей у командированных в Якутию

СЕГОДНЯ 04:06 2019-04-26T04:06:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятеро специалистов, приехавших в Якутию для проверки одного из объектов строительства, стали жертвами рэкэта. У них забрали 50 тысяч рублей и ноутбук.

На арендованную квартиру работников явились четверо неизвестных и потребовали у одного из приезжих мужчин 100 тысяч рублей. Свои просьбы рэкэтиры подкрепили ударами по лицу потерпевшего. В итоге, злоумышленники забрали у командированных 50 тысяч рублей и ноутбук и перед уходом обещали вернуться за второй половиной денег.

Полицейские задержали рэкэтиров: ими оказались жители Алдана в возрасте от 22-ух до 34-лех лет, трое из них неоднократно судимы. Все преступники задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU