В Якутии готовятся к паводку
ЖКХ провели все необходимые тренировки и инструктажи
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В Якутии с приходом весны наступает паводок. ГУП ЖКХ Якутии приняло ряд мер и подготовилось к борьбе с природой.
В филиалах были проведены противоаварийные тренировки и инструктажи с персоналом, обследованы гидротехнические сооружения, водозаборы, склады ГСМ, насосные станции, теплоснабжающие объекты, попадающие в зону возможного подтопления. Также сформирован необходимый запас топливно-энергетических ресурсов, материалов, оборудования и техники.
На текущий момент в полном объеме и в срок выполнен комплекс мер по безопасному пропуску паводковых вод.
ИСТОЧНИК KP.RU