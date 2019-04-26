2019-04-26T03:44:08+03:00
Общество

В Якутии готовятся к паводку

ЖКХ провели все необходимые тренировки и инструктажи
Ольга Донская
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В Якутии с приходом весны наступает паводок. ГУП ЖКХ Якутии приняло ряд мер и подготовилось к борьбе с природой.

В филиалах были проведены противоаварийные тренировки и инструктажи с персоналом, обследованы гидротехнические сооружения, водозаборы, склады ГСМ, насосные станции, теплоснабжающие объекты, попадающие в зону возможного подтопления. Также сформирован необходимый запас топливно-энергетических ресурсов, материалов, оборудования и техники.

На текущий момент в полном объеме и в срок выполнен комплекс мер по безопасному пропуску паводковых вод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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