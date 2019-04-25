2019-04-25T11:05:19+03:00
Происшествия

В Якутии посадят отца-изверга

Мужчина измывался над сыном и дочерью
Ольга Донская
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В Момском районе Якутии вынесен приговор по уголовному делу об истязании и жестоком обращении с детьми.

33-летний мужчина, долгое время издевался над своими сыном и дочерью: бил, причинял им физические и психические страдания и даже угрожал убийством. Все свои злодеяния он совершал, будучи пьяным.

Изверга признали виновным по четырем статьям уголовного кодекса, суд приговорил его к 4 годам 2 месяцам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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