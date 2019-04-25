В Якутии посадят отца-изверга
Мужчина измывался над сыном и дочерью
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В Момском районе Якутии вынесен приговор по уголовному делу об истязании и жестоком обращении с детьми.
33-летний мужчина, долгое время издевался над своими сыном и дочерью: бил, причинял им физические и психические страдания и даже угрожал убийством. Все свои злодеяния он совершал, будучи пьяным.
Изверга признали виновным по четырем статьям уголовного кодекса, суд приговорил его к 4 годам 2 месяцам лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU