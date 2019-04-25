2019-04-25T10:31:00+03:00
Общество

Диктант Победы от «Единой России» в Якутии

8 диктантов пройдут в районных центрах республики, в столице - 4
Ольга Донская
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7 мая партия «Единая Россия» проведет диктант Побед к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие могут все желающие.

В Якутии диктант пройдет на 12 площадках: в 8 районных центах и 4 в Якутске.

Адреса площадок в Якутске: Музей «Россия – моя история», ул. Ксенофонта Уткина, 5. УЛК СВФУ им. М. К. Аммосова на Белинского 58, ЯГСХА на Сергеляхском шоссе 3 км и ВШИМ при главе Якутии на проспекте Ленина 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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