Назначен гендиректор Службы государственного заказчика Якутии

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-25T09:09:12+03:00

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Петр Куширкин назначен гендиректором Службы государственного заказчика, ранее он был замминистра строительства Якутии. Сегодня нового руководителя представили коллективу.

Пётр Кушкирин – выпускник ЯГУ им. М.К.Аммосова по специальности «Промышленное и гражданское строительство», выпускник Дальневосточной академии государственной службы. Свою карьеру начал с должности монтёра, трудился плотником, инженером, руководил управой Центрального округа, возглавлял «Главстрой» и до 2019 года работал заместителем министра строительства Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU