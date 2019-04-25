Якутянка порезала своего сожителя
Они распивали спиртное
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В Нерюнгри женщина нанесла сожителю ножевые ранения. Парочка распивала спиртные напитки и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора.
В приступе ярости 39-летняя женщина схватила нож и ударила своего возлюбленного в область горла и грудной клетки.
Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU