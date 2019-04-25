2019-04-25T08:26:44+03:00
Происшествия

Якутянка порезала своего сожителя

Они распивали спиртное
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Нерюнгри женщина нанесла сожителю ножевые ранения. Парочка распивала спиртные напитки и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора.

В приступе ярости 39-летняя женщина схватила нож и ударила своего возлюбленного в область горла и грудной клетки.

Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Назначен гендиректор Службы государственного заказчика Якутии
Якутский борец получил звание мастера спорта международного класса
20% населения Якутии живут за чертой бедности
Зэки хотели получить недозволенное, но не вышло: 8 человек задержаны за переброс вещей в якутскую колонию
Первые лебеди-кликуны уже прилетели в Якутию
Бывший глава Тикси раздавал своим родственникам квартиры
В Якутске залатают ямы на дорогах
В правительстве Якутии обсудили улучшение качества жизни стариков
В майские праздники в Якутии усилят патрулирование лесов
Якутянам, ухаживающим за пожилыми, увеличат размер пособий
В четверг в Якутске ожидается +9°С
Глава Якутии отчитается об итогах 2018 года
Театр одного актера: злоумышленник притворился другом потерпевшего и украл вещи
Фотофакт: Ил Дархан замечен в московском метро
Юрий Дудь снял документальный фильм о Колыме и Якутии