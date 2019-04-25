20% населения Якутии живут за чертой бедности

СЕГОДНЯ 05:50 2019-04-25T05:50:43+03:00

Но, несмотря на это, республика лидирует по росту доходов жителей

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Глава Якутии Айсен Николаев во время отчета о деятельности правительства за 2018 год сообщил, что 20% населения республики считаются бедными.

Такая ситуация требует действенных и быстрых мер правительства. Для этого нужно провести индексацию зарплат и повысить эффективность государственной помощи и адресной социальной поддержки.

Но, также Ил Дархан отметил, что среди дальневосточных регионов Якутия лидирует по росту реальных доходов жителей. По индексу развития человеческого капитала республика занимает первое место на Дальнем Востоке и шестое в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU