2019-04-25T05:04:51+03:00
Происшествия

Зэки хотели получить недозволенное, но не вышло: 8 человек задержаны за переброс вещей в якутскую колонию

Некоторые из задержанных уже сидели в той же колонии
Ольга Донская
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В исправительной колонии №1 в Якутске за 21 и 22 апреля задержаны 8 человек. Все они хотели перебросить заключенным «запрещенку».

Посыльные хотели передать алкоголь, сотовые телефоны, зарядные устройства и дрожжи. Один из правонарушителей пытался на большой скорости скрыться от преследования правоохранительных органов. Медицинское освидетельствование показало, что некоторые задержанные были пьяны, также установлено, что двое из них уже отбывали наказание в той же самой колонии.

В отношении всех задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях, материалы направлены в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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