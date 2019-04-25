Бывший глава Тикси раздавал своим родственникам квартиры

СЕГОДНЯ 04:26 2019-04-25T04:26:45+03:00

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В Булунском районе Якутии района обвинен бывший глава поселка Тикси. Мужчина подарил родственникам 6 квартир.

Пользуясь своим служебным положением, чиновник незаконно предоставлял своим родственникам жилье по договорам социального найма. При этом, члены семьи обвиняемого не считаются нуждающимися. Из-за преступных действий бывшего главы пострадали граждане, которые действительно нуждались в жилье.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU