2019-04-25T03:22:47+03:00
Общество

В Якутске залатают ямы на дорогах

Центральные улицы готовят к параду 1 мая
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Якутске начали ремонтировать дорожные ямы. Первыми в очереди стали дороги окраин и пригорода, а на этой неделе рабочие приступили к ремонту центральных улиц.

Проспект Ленина, улицы Дзержинского, Пояркова, Кулаковского, Курашова, Ярославского, Петра Алексеева, Чиряева – должны быть восстановлены к первомайскому параду.

Также ямочный ремонт щебнем проводится на улицах Ильменская, Лонгинова, Винокурова, Тимирязева, Суоруна Омоллоона, Ларионова, Петра Алексеева, Жорницкого, Пилотов, Покрышкина, Курнатовского, Советская, Олега Кошевого.

Работы ведутся круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24