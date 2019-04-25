В Якутске залатают ямы на дорогах
Центральные улицы готовят к параду 1 мая
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В Якутске начали ремонтировать дорожные ямы. Первыми в очереди стали дороги окраин и пригорода, а на этой неделе рабочие приступили к ремонту центральных улиц.
Проспект Ленина, улицы Дзержинского, Пояркова, Кулаковского, Курашова, Ярославского, Петра Алексеева, Чиряева – должны быть восстановлены к первомайскому параду.
Также ямочный ремонт щебнем проводится на улицах Ильменская, Лонгинова, Винокурова, Тимирязева, Суоруна Омоллоона, Ларионова, Петра Алексеева, Жорницкого, Пилотов, Покрышкина, Курнатовского, Советская, Олега Кошевого.
Работы ведутся круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU