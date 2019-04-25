В Якутске залатают ямы на дорогах

СЕГОДНЯ 03:22 2019-04-25T03:22:47+03:00

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В Якутске начали ремонтировать дорожные ямы. Первыми в очереди стали дороги окраин и пригорода, а на этой неделе рабочие приступили к ремонту центральных улиц.

Проспект Ленина, улицы Дзержинского, Пояркова, Кулаковского, Курашова, Ярославского, Петра Алексеева, Чиряева – должны быть восстановлены к первомайскому параду.

Также ямочный ремонт щебнем проводится на улицах Ильменская, Лонгинова, Винокурова, Тимирязева, Суоруна Омоллоона, Ларионова, Петра Алексеева, Жорницкого, Пилотов, Покрышкина, Курнатовского, Советская, Олега Кошевого.

Работы ведутся круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU