Юрий Дудь снял документальный фильм о Колыме и Якутии

СЕГОДНЯ 04:34 2019-04-24T04:34:30+03:00

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Известный российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь опубликовал на своем канале документальный фильм о Колыме и лагерях ГУЛАГ. Фильм идет два часа, в нем также упоминается Якутия.

В видео Юрий и его съемочная команда проехали путь длиной в две тысячи километров по трассе «Колыма» — из Магадана до Якутска. Основная часть фильма посвящена людям, которые жили на Колыме во время репрессий и после. К финалу рассказывается о Якутии, Оймяконе, известных туристах, а также затронута тема постройки моста через Лену. За два часа ролик собрал около 300 тысяч просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU