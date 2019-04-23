В Хангаласском районе построят новую котельную

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-23T12:28:01+03:00

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В селе Тумул работники Хангаласского филиала ЖКХ РС Якутии возобновляют строительство котельной. Новый объект заменит две котельные, которые признаны устаревшими и слишком энергозатратными.

Мощность новой котельной больше 2,5 мегаватт - этого хватит для всех социально значимых объектов и жилого фонда. Новый теплоснабжающий объект полностью заменит две существующие объектовые котельные села, которые технологически устарели и энергозатратны.

В скором времени специалисты филиала приступят к монтажу дымовых труб и котлов, подготовят территорию для ограждения. Предполагается, что все строительно-монтажные работы будут завершены в течение строительного сезона. До наступления осенне-зимнего периода 2019-2020 годов запланирован пуск оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU