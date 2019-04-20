2019-04-20T10:41:33+03:00
Политика

Назначен первый заместитель министра промышленности Якутии

Ранее Михаил Кириллин возглавлял строительно-монтажное управление «Сахатранснефтегаза»
Нинель ГУСЕВА
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Михаилу Кириллину 39 лет. ФОТО: News.Ykt.Ru.Михаилу Кириллину 39 лет. ФОТО: News.Ykt.Ru.
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Первым заместителем министра промышленности республики назначен Михаил Кириллин. Об очередном кадровом назначении глава Якутии сообщил в своем Twitter.

Михаилу Кириллину 39 лет. С 2014 года он руководил коллективом строительно-монтажного управления компании «Сахатранснефтегаз».

ИСТОЧНИК KP.RU

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