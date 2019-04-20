Назначен первый заместитель министра промышленности Якутии
Ранее Михаил Кириллин возглавлял строительно-монтажное управление «Сахатранснефтегаза»
Михаилу Кириллину 39 лет. ФОТО: News.Ykt.Ru.
Изменить размер текста:
Первым заместителем министра промышленности республики назначен Михаил Кириллин. Об очередном кадровом назначении глава Якутии сообщил в своем Twitter.
Михаилу Кириллину 39 лет. С 2014 года он руководил коллективом строительно-монтажного управления компании «Сахатранснефтегаз».
ИСТОЧНИК KP.RU