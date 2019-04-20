СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-20T10:30:44+03:00

После начала ограничительных мер было заключено 19 договоров с экспертными организациями на проведение техдиагностики.

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Еще 20 многоквартирных домов Якутска останутся без газа. «Сахатранснефтегаз» приостановит подачу «голубого топлива» в дома с устаревшим газовым оборудованием.

В апреле под ограничение уже попали 13 домов. Через 2 дня, 22 апреля, та же участь ждет ещё 20 жилых домов по адресам: Богдана Чижика, 33/1, Дежнева, 75,Кеши Алексеева, 11, Бестужева-Марлинского, 36/2а, Жорницкого, 15/1, 19 и 21, Ильменская, 57/3 и 57/5, Лонгинова, 31/3, Свердлова, 16/1 и 18/1, Халтурина, 15/3, 15/4, 5, 5/1 и 7, Чайковского, 117/1 и 119, Широких-Полянского, 15.

Сегодня в Якутске 232 многоквартирных деревянных дома, где отсутствуют договоры на техобслуживание и не проводится диагностика газового оборудования. Избежать ограничений можно, заключив договор на техобслуживание со специализированной организацией. Сейчас в Якутске подобные услуги оказывают около 40 компаний. Процедуру техдиагностики можно пройти у 8 независимых экспертных организаций. Их список можно найти на сайте «Сахатранснефтегаза» во вкладке «Информация».

ИСТОЧНИК KP.RU