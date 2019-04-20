Глава Якутии вошел в ТОП-20 рейтинга губернаторов-блогеров

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-20T10:12:23+03:00

При построении рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Фото: ЯСИА

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«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за март 2019 года. Глава Якутии Айсен Николаев вошел в ТОП-20, заняв седьмое место.

При построении рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Среди наиболее часто цитируемых высказываний главы Якутии «Медиалогия» приводит запись в Instagram, где Айсен Николаев заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ в марте стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Александр Беглов (Санкт-Петербург).

ИСТОЧНИК KP.RU