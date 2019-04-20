«Водоканал» станет предприятием республиканского уровня
Полномочия городского «Водоканала» будут расширены до республиканского уровня. Решение принято на экономическом совете при правительстве Якутии.
Задачей предприятия станет обеспечение чистой питьевой водой и услугами водоотведения жителей республики. На районы вне Якутска зона ответственности «Водоканала» будет распространяться поэтапно. Первоочередным направлением станет вилюйская группа районов.
Инвестпрограмма предприятия на десять лет предварительно оценивается в 1,3-3,8 млрд рублей. Как отметил глава правительства республики Владимир солодов, это «ориентиры в строительстве и капиталовложении, которые предстоит сделать».
ИСТОЧНИК KP.RU