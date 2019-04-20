«Водоканал» станет предприятием республиканского уровня

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-20T09:59:55+03:00

На районы вне Якутска зона ответственности предприятия будет распространяться поэтапно

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Полномочия городского «Водоканала» будут расширены до республиканского уровня. Решение принято на экономическом совете при правительстве Якутии.

Задачей предприятия станет обеспечение чистой питьевой водой и услугами водоотведения жителей республики. На районы вне Якутска зона ответственности «Водоканала» будет распространяться поэтапно. Первоочередным направлением станет вилюйская группа районов.

Инвестпрограмма предприятия на десять лет предварительно оценивается в 1,3-3,8 млрд рублей. Как отметил глава правительства республики Владимир солодов, это «ориентиры в строительстве и капиталовложении, которые предстоит сделать».

ИСТОЧНИК KP.RU