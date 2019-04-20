В двух районах Якутии сегодня ожидается сильный снегопад
Очень сильный снег синоптики прогнозируют в Алданском и Нерюнгринском районах
О неблагоприятном явлении погоды предупреждают синоптики Якутского УГМС.Фото: ЯСИА
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20 апреля в Алданском и Нерюнгринском районах республики ожидается сильный, местами очень сильный снег. О неблагоприятном явлении погоды предупреждают синоптики Якутского УГМС.
Также снег, местами сильный, и порывистый ветер до 13-18 м/с ожидается сегодня в Мирнинском, Ленском и Олекминском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU