2019-04-20T07:21:51+03:00
Общество

В двух районах Якутии сегодня ожидается сильный снегопад

Очень сильный снег синоптики прогнозируют в Алданском и Нерюнгринском районах
Нинель ГУСЕВА
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О неблагоприятном явлении погоды предупреждают синоптики Якутского УГМС.О неблагоприятном явлении погоды предупреждают синоптики Якутского УГМС.Фото: ЯСИА
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20 апреля в Алданском и Нерюнгринском районах республики ожидается сильный, местами очень сильный снег. О неблагоприятном явлении погоды предупреждают синоптики Якутского УГМС.

Также снег, местами сильный, и порывистый ветер до 13-18 м/с ожидается сегодня в Мирнинском, Ленском и Олекминском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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