2019-04-19T09:37:59+03:00
Общество

46 работодателей, 3 тренинга и больше тысячи вакансий – в Якутске стартовала ярмарка «Шаг к работе»

Представители промпредприятий работали с посетителями в режиме онлайн
Нинель ГУСЕВА
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Для посетителей ярмарки проводились консультации по открытию собственного дела и психологические тренинги.Для посетителей ярмарки проводились консультации по открытию собственного дела и психологические тренинги.Фото: ЯСИА
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46 работодателей, 1049 вакансий в промышленности, сферах услуг и IT, две презентации и три тренинга — в «Кружало» стартовала традиционная ярмарка «Шаг к работе». Новшеством в этом году стала регистрация на портале «Работа в России», который дает доступ ко всем вакансиям страны.

Представители компаний «Колмар», «Золото Селигдар» и «Прогноз» работали с посетителями в режиме онлайн. Посетители ярмарки могли пройти собеседование, задать вопросы об условиях трудоустройства и оставить свое резюме.

Также проводились консультации по открытию собственного дела и психологические тренинги от члена Республиканского общества инвалидов Гаврила Чемоханова, представителей Бизнес-школы и Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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