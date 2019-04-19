2019-04-19T08:14:59+03:00
Общество

На одной из улиц Якутска растеклись сточные воды и мусор вмерз в лед

В бардаке обвиняют арендаторов и частые аварии
Ольга Донская
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Республиканское управление Госстройжилнадзора провело проверку на территории дома №27/1 на улице Губина в Якутске, где разлились сточные воды и бытовой мусор вмерз в лед.

- На территории санитарной точки, где расположен канализационный сборник, бытовой мусор вмерз в лед. Со слов представителя ООО УК „Юнион“, на сегодняшний день мероприятия по ее очистке производятся по мере оттаивания наледи. На придомовой территории выявлена наледь толщиной до 10 сантиметров. Также лед был с торца здания, рядом с местом выпуска сетей канализации, —сказано в сообщении управления.

По данным ООО «Юнион», в 22-квартирном доме постоянно проживают 5 собственников квартир, остальные помещения сдаются. Арендаторы не заинтересованы в поддержании чистоты, сами мусорят и ломают общедомовое имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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