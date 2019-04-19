На одной из улиц Якутска растеклись сточные воды и мусор вмерз в лед
Республиканское управление Госстройжилнадзора провело проверку на территории дома №27/1 на улице Губина в Якутске, где разлились сточные воды и бытовой мусор вмерз в лед.
- На территории санитарной точки, где расположен канализационный сборник, бытовой мусор вмерз в лед. Со слов представителя ООО УК „Юнион“, на сегодняшний день мероприятия по ее очистке производятся по мере оттаивания наледи. На придомовой территории выявлена наледь толщиной до 10 сантиметров. Также лед был с торца здания, рядом с местом выпуска сетей канализации, —сказано в сообщении управления.
По данным ООО «Юнион», в 22-квартирном доме постоянно проживают 5 собственников квартир, остальные помещения сдаются. Арендаторы не заинтересованы в поддержании чистоты, сами мусорят и ломают общедомовое имущество.
ИСТОЧНИК KP.RU