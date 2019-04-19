Молодежь Якутска провела акцию по сохранению памятников
Добровольцы убрали территорию нескольких монументов
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18 апреля управление молодежи и семейной политики Якутска вместе с департаментом по охране объектов культурного наследия республики провели акцию «Сохраним памятники». Мероприятие посвятили ко Дню всемирного наследия.
Добровольцы расчистили Мемориальный комплекс «Солдат Туймаады», памятник в честь героев-комсомольцев, участников Гражданской войны на Комсомольской площади и памятник борцам за власть Советов, павшим в годы Гражданской войны.
20 апреля пройдет общегородской субботник по санитарной очистке территории города Якутска, в том числе памятников и исторических мест.
ИСТОЧНИК KP.RU