Молодежь Якутска провела акцию по сохранению памятников

СЕГОДНЯ 05:01 2019-04-19T05:01:09+03:00

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18 апреля управление молодежи и семейной политики Якутска вместе с департаментом по охране объектов культурного наследия республики провели акцию «Сохраним памятники». Мероприятие посвятили ко Дню всемирного наследия.

Добровольцы расчистили Мемориальный комплекс «Солдат Туймаады», памятник в честь героев-комсомольцев, участников Гражданской войны на Комсомольской площади и памятник борцам за власть Советов, павшим в годы Гражданской войны.

20 апреля пройдет общегородской субботник по санитарной очистке территории города Якутска, в том числе памятников и исторических мест.

ИСТОЧНИК KP.RU