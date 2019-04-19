Мэр Якутска встретилась с зоозащитниками

СЕГОДНЯ 04:31 2019-04-19T04:31:28+03:00

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Глава Якутска Сардана Авксентьева встретилась с зоозащитниками обсудить регулирование численности бездомных собак, организации бесплатной стерилизации и чипирования животных.

Ветеринарные клиники города готовы пойти навстречу в вопросах бесплатной стерилизации, если им помогут в закупке препаратов. Стоимость проведения процедур по стерилизации, варьируется в среднем от трех до шести тысяч рублей.

Сегодня работает один временный пункт передержки безнадзорных животных, который рассчитан на единовременное содержание 200 собак и 50 кошек. По некоторым оценкам, в Якутске около 5 тысяч бездомных животных, но это количество идет на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU