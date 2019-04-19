В Якутии из-за ДТП произошел разлив нефтепродуктов
Специалисты взяли почву на пробы
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В Якутии автомобиль, московской компании «Стройтранснефтегаз» ехал в сторону Чаяндинского НГКМ. На прибрежной зоне реки Бачинга водитель не справился с управлением.
В итоге, машина с топливом опрокинулась. Авария произошла на участке технологической автодороги по газопроводу «Сила Сибири». На месте разлива были отобраны пробы почвы, проведены замеры площади разлива загрязняющих веществ.
В настоящее время ведется административное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU