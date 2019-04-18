2019-04-18T07:59:20+03:00
Общество

Более 5 тысяч человек приняли участие в якутской акции «Онкопоиск»

Скрининговая акция «Онкопоиск» проходит в Якутии с 13 апреля по 13 мая
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В Якутске с 13 апреля до 13 мая работает скрининговая акция «Онкопоиск». На 17 апреля анализы на онкомаркеры сдали 2380 человек, из них 522 в Якутском республиканском онкодиспансере, 1630 — в центральных районных больницах, 230 — в городских медучреждениях Якутска.

Минздрав Якутии информирует, что забор анализов производится во всех поликлиниках Якутска, центральных районных больницах и в Якутском республиканском онкологическом диспансере.

С начала акции в акции приняли участие 5066 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии жертвы телефонных мошенников получили назад свои деньги
Якутия выходит на новые этапы своего развития
Все автозимники Якутии закрыты
На территории Якутии отремонтируют мосты
Якутский Республиканский лицей-интернат стал лучшей школой Дальнего Востока
Якутянин выиграл в лотерею миллион рублей
Бьет значит…не любит: в Якутске возбуждено уголовное дело на кухонного бойца
В аэропорту «Якутск» снят режим эвакуации
В Якутии два рэкэтира требовали 3 млн рублей
В Хангаласском районе Якутии пойман браконьер
В Якутске появится дата-центр на 200 стоек
В Якутске наркоман тайком от жены снял номер в гостинице и устроил там погром
Тысяча детей стали участниками фестиваля «Наследники Великой Победы» в Якутске
Вывоз ТКО в Якутии должен стать дешевле
В Якутске отремонтируют театр юного зрителя
И снова телефонный обман: мошенники похитили почти полмиллиона рублей
В преддверии сезона охоты в Якутии выявят браконьеров
В якутском поселке Жатай изготовили первую спасательную шлюпку