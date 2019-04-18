Более 5 тысяч человек приняли участие в якутской акции «Онкопоиск»

СЕГОДНЯ 07:58 2019-04-18T07:59:20+03:00

Скрининговая акция «Онкопоиск» проходит в Якутии с 13 апреля по 13 мая

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В Якутске с 13 апреля до 13 мая работает скрининговая акция «Онкопоиск». На 17 апреля анализы на онкомаркеры сдали 2380 человек, из них 522 в Якутском республиканском онкодиспансере, 1630 — в центральных районных больницах, 230 — в городских медучреждениях Якутска.

Минздрав Якутии информирует, что забор анализов производится во всех поликлиниках Якутска, центральных районных больницах и в Якутском республиканском онкологическом диспансере.

С начала акции в акции приняли участие 5066 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU