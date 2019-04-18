Якутянин выиграл в лотерею миллион рублей
Из 6,6 млн проданных билетов удача улыбнулась именно ему
-Фото: ЯСИА
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Житель Якутии купил на почте лотерейный билет и выиграл один миллион рублей.
Всего с начала этого года миллионерами стали 73 клиента «Почты России» из Дальнего Востока, Московской и Томской облати и Ханты-Мансийского автономного округа.
Удача не так часто улыбается любителям лотерей. Так, с начала года было куплено 6,6 миллионов лотерейных билетов. А обладателями миллиона стали только 73 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU