Якутянин выиграл в лотерею миллион рублей

СЕГОДНЯ 06:46 2019-04-18T06:46:17+03:00

Из 6,6 млн проданных билетов удача улыбнулась именно ему

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Житель Якутии купил на почте лотерейный билет и выиграл один миллион рублей.

Всего с начала этого года миллионерами стали 73 клиента «Почты России» из Дальнего Востока, Московской и Томской облати и Ханты-Мансийского автономного округа.

Удача не так часто улыбается любителям лотерей. Так, с начала года было куплено 6,6 миллионов лотерейных билетов. А обладателями миллиона стали только 73 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU