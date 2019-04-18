2019-04-18T06:46:17+03:00
Общество

Якутянин выиграл в лотерею миллион рублей

Из 6,6 млн проданных билетов удача улыбнулась именно ему
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Житель Якутии купил на почте лотерейный билет и выиграл один миллион рублей.

Всего с начала этого года миллионерами стали 73 клиента «Почты России» из Дальнего Востока, Московской и Томской облати и Ханты-Мансийского автономного округа.

Удача не так часто улыбается любителям лотерей. Так, с начала года было куплено 6,6 миллионов лотерейных билетов. А обладателями миллиона стали только 73 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии жертвы телефонных мошенников получили назад свои деньги
Якутия выходит на новые этапы своего развития
Все автозимники Якутии закрыты
На территории Якутии отремонтируют мосты
Якутский Республиканский лицей-интернат стал лучшей школой Дальнего Востока
Более 5 тысяч человек приняли участие в якутской акции «Онкопоиск»
Бьет значит…не любит: в Якутске возбуждено уголовное дело на кухонного бойца
В аэропорту «Якутск» снят режим эвакуации
В Якутии два рэкэтира требовали 3 млн рублей
В Хангаласском районе Якутии пойман браконьер
В Якутске появится дата-центр на 200 стоек
В Якутске наркоман тайком от жены снял номер в гостинице и устроил там погром
Тысяча детей стали участниками фестиваля «Наследники Великой Победы» в Якутске
Вывоз ТКО в Якутии должен стать дешевле
В Якутске отремонтируют театр юного зрителя
И снова телефонный обман: мошенники похитили почти полмиллиона рублей
В преддверии сезона охоты в Якутии выявят браконьеров
В якутском поселке Жатай изготовили первую спасательную шлюпку