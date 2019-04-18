Бьет значит…не любит: в Якутске возбуждено уголовное дело на кухонного бойца

СЕГОДНЯ 06:09 2019-04-18T06:09:38+03:00

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В дежурную часть отдела полиции Якутска поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении женщины с переломом носа. Стало известно, что ее избил муж.

Выяснилось, что в тот злополучный день в гостях у семейной пары находилась компания родственников. Когда гости стали собираться домой, между супругами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Оба были пьяны. Потерпевшей были причинены телесные повреждения средней тяжести вреда здоровья.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU