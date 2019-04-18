2019-04-18T05:16:30+03:00
Происшествия

В аэропорту «Якутск» снят режим эвакуации

Хозяин сумки найден
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В 8:30 утра в аэропорту «Якутск» был объявлен режим эвакуации из-за бесхозной сумки. В 9:37 режим эвакуации был снят.

Хозяин сумки нашелся, причину паники просто забыли.

- Для аэропорта „Якутск“ безопасность пассажиров имеет первостепенное значение. В случае малейшего подозрения на нештатную ситуацию, согласно инструкциям, аэропорт незамедлительно принимает меры по обеспечению безопасности, устранению угроз здоровью и жизни пассажиров, — отметили в руководстве аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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